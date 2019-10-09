أمير نجران يشدد على إزالة التشوه البصري

حثّ أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، الأمانات والبلديات على مضاعفة جهود إزالة التشوه البصري في المدينة والمحافظات، وتحسين المداخل الرئيسية والواجهات والميادين العامة، وتعزيز العمل الرقابي الميداني. وأكد خلال لقائه في ديوان الإمارة، أمين المنطقة حمد عيبان، ووكلاء الأمانة ورؤساء البلديات، عظم المسؤولية الملقاة على الأمانة والبلديات التي تعظم أكثر عند حرص القيادة لكل ما من شأنه راحة المواطن والمقيم، وتأمين الخدمات له. وشدد الأمير جلوي بن عبدالعزيز على مضاعفة الدور الرقابي ميدانيا، والاهتمام بكفاءة المراقبين وضمان تأهيلهم للتعامل مع الملاحظات والمخالفات وكل ما يتعلق بصحة الإنسان والبيئة، مؤكدا عدم التهاون في مجازاة المخطئ وعدم التردد في إيقاع العقوبة على المتعمد في غش الناس. وأكد أمير منطقة نجران على أهمية مشاريع وأعمال درء أخطار السيول ومياه الأمطار، مبينا أن الأمن والسلامة مطلب لا مساس فيه، منوها بالخطوات التي تتخذها الأمانة والبلديات في معالجة التشوّه البصري، مشيرا إلى ضرورة تجميل وتحسين المنطقة عامة، بغض النظر عن مستويات المحافظات ودرجاتها، مشيدا بدورها في التفاعل مع المناسبات والفعاليات المجتمعية، ومنها الاحتفالات باليوم الوطني، والمشاركة في إعادة حدود وادي نجران، وإزالة التعديات.



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