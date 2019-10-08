السعودية | المملكة تدين وتستنكر التفجير الذي استهدف حافلة لقوات الأمن بمدينة جلال أباد شرق أفغانستان

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 11:17 مساءً, 8 أكتوبر 2019 م المناطق - واس عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للتفجير الذي استهدف حافلة لقوات الأمن في مدينة جلال أباد شرق أفغانستان، وأسفر عن سقوط عدد من القتلى و الجرحى.

وقدم المصدر العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب الأفغاني الشقيق، مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل، مجدداً التأكيد على وقوف المملكة وتضامنها مع جمهورية أفغانستان الإسلامية الشقيقة ضد الإرهاب والتطرف.

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