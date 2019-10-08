بحر أبو سكينة تسجل أعلى كمية هطول أمطار اليوم

2019-10-08

متابعات الخليج 365 - عسير

قالت وزارة البيئة والمياه والزراعة: إن محطات الرصد الهيدرولوجي سجلت أعلى كميات لهطول الأمطار بالمملكة، اليوم الثلاثاء، في بحر أبو سكينة بمحافظة محايل في منطقة عسير.

وبحسب البيئة والمياه والزراعة، أن الأمطار سجلت في بحر أبو سكنية 43.20 ملم، وتلتها قرية المرقبان بمحافظة الليث بمنطقة مكة المكرمة بمعدل 41.80 ملم، ثم محافظة المخواة في منطقة الباحة وسجلت 27 ملم، وتلتها محافظة ضمد في منطقة جازان بمعدل 15 ملم.

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وفي وقت سابق، كشف الباحث في الطقس والمناخ نزيه الحيزان، توقعاته للأحوال الجوية ليوم غد الأربعاء.

وتوقع الحيزان أن يستمر تأثير الحالة الجوية على قطاعات واسعة من المملكة، تهدأ وتيرتها قليلًا على الغربية والمدينة المنورة مع استمرار تأثيرها هذه الليلة.

كما يستمر تأثير الحالة الجوية، بحسب الحيزان، على جنوب تبوك والجوف وحائل والحدود الشمالية والمرتفعات، مع نشاط للرياح على وسط وغرب المملكة.