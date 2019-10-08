2019-10-08

استمرار الحالة الجوية غدًا على هذه المناطق

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف الباحث في الطقس والمناخ نزيه الحيزان، توقعاته للأحوال الجوية ليوم غد الأربعاء.

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وتوقع الحيزان أن يستمر تأثير الحالة الجوية على قطاعات واسعة من المملكة، تهدأ وتيرتها قليلًا على الغربية والمدينة المنورة مع استمرار تأثيرها هذه الليلة.

كما يستمر تأثير الحالة الجوية، بحسب الحيزان، على جنوب تبوك والجوف وحائل والحدود الشمالية والمرتفعات، مع نشاط للرياح على وسط وغرب المملكة.