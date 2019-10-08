“صحة الرياض” تضبط وافدة تقدم خدمات طبية تجميلية بالمنازل

جدة - عمرو شويل تمكنت “صحة الرياض”، وبالتعاون مع الجهات الأمنية من ضبط وافدة تعمل كطبيبة جلدية وتقدم خدماتها بالمنازل.

وأوضح نائب مدير إدارة الالتزام بـ”صحة الرياض”، الأخصائي أول خالد الوسيدي، أنه تم ضبط وافدة تعمل كطبيبة جلدية، وتقوم بحقن الفيلر والبوتكس، وشد الوجة بالخيوط، وتقدم هذه الخدمات بمنزل المريض عند التواصل معها.

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وأضاف أنه تم ضبطها من قبل المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض، ممثلة بإدارة الالتزام، والجهات الأمنية، وتم وضع كمين لها، حيث تمت إحالتها الى النيابة العامة، وذلك لتقديمها للقضاء.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد العيبان، مدير إدارة الالتزام بـ”صحة الرياض”، أن الإدارة تولي جانب الرقابة والتفتيش أهمية بالغة للتأكد من تطبيق أحكام الأنظمة واللوائح للمحافظة على سلامة ومأمونية الخدمة المقدمة للمريض، وذلك من خلال المتابعة الدورية الفجائية عن طريق لجان التفتيش في جميع مدن ومحافظات المنطقة، ومن خلال التفاعل مع البلاغات الواردة لمركز بلاغات ٩٣٧، وتتخذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لمعالجة أي قصور في الخدمة الصحية المقدمة في القطاع الصحي الخاص وتطبيق العقوبات إن لزم الأمر، وذلك من خلال الوكالة المساعدة للالتزام وأوكلت إليها متابعة الالتزام بالأنظمة وأخلاقيات المهنة الصحية في القطاعين الصحي العام والخاص، حيث تأتي هذه الإجراءات استمرارًا للتطوير التي تقوم به الصحة لتحسين عمل الرقابة ورفع مستوى الالتزام في القطاع الصحي.