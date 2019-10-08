شكرا لقرائتكم خبر عن بمناسبة الذكرى الـ500 لوفاته.. أعمال دافنشي في جدة التاريخية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - مهند شعراوي (جدة)

لأول مرة في السعودية ، وبالتعاون بين القنصلية الإيطالية العامة بجدة، وبيت الشربتلي، يُقام المعرض الفني الأول من نوعه «ليوناردو دافنشي أعمال فنيه وآلات الطيران»، بالتعاون مع مُنظمة حفظ التراث الفني التي تهدف إلى تقديم الدعم ونشر تقاليد الفن الإيطالي.

جاء ذلك ضمن مؤتمر صحافي عُقد أخيراً في بيت الشربتلي، بحضور القنصل الإيطالي ستيفانو ستوتشي.

ومن المُقرر افتتاح المعرض يوم السبت القادم ولمدة شهر في بيت الشربتلي بالمنطقة التاريخية في جدة، بحضورعالي المستوى وتغطية إعلامية محلية ودولية.

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وأعرب القنصل الإيطالي عن شكره علي إتاحة الفرصة للدمج بين الموروث الإيطالي الفني والتراث السعودي الأصيل، لافتاً إلى أنها المرة الأولى التي تُقيم فيها االقنصلية الإيطالية مناسبه ثقافية خارج المقار الرسمية للبعثة الدبلوماسية، مما يُعطي الفرصة لجميع أطياف المجتمع للاستمتاع بالفن الإيطالي في مبنى تاريخي يقع في موقع مميز في وسط منطقة البلد، حيث يعود تاريخ هذا البيت إلى أكثر من ثمانين عاماً.

بدوره، أعرب مدير متحف بارما الوطني في إيطاليا الباحث في مجال التراث سيمونه فيرديه، عن عميق شكره للجهات المعينة في المملكة لتمكينه من عرض روائع العبقري الإيطالي ليوناردو دافنشي في الذكرى الخمسمائة لوفاته، موضحاً أن لوحات ورسومات الفنان الإيطالي تُعتبر مزيجاً من العلم والفن، معبراً عن سعادته لتواجده في المملكة العربية السعودية.

وأضاف: «سيتم عرض نُسخ إلكترونية أصلية في ذاتها، تُركز بشكل أساسي على الرسومات واللوحات الخاصة بفن الطيران، ذات قاعدة بحثية علمية مستوحاة من التأثير العربي على أعمال الفنان الإيطالي».