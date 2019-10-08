شكرا لقرائتكم خبر عن بقعاء: مصرع طفل سقط في غرفة صرف صحي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني) باشرت فرق الدفاع المدني في بقعاء اليوم (الثلاثاء)، بلاغاً عن سقوط طفل (4 سنوات) داخل غرفة صرف صحي في منزل ذويه. وأكد الدفاع المدني عبر «تويتر»، أنه تم إخراج الطفل من قِبل الغواصين وجرى نقله إلى المستشفى، حيث تُوفي لاحقاً.



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