محمد بن مسعود - الدمام - الشهراني يشارك بالتدريبات الجماعية والفرج يواصل التأهيل كثف المنتخب السعودي الأول لكرة القدم من تحضيراته للقاء منتخب سنغافورة بعد غدٍ الخميس ضمن الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023م والتي احتضنها ملعب نادي التعاون. بدأت الحصة التدريبية بتمارين الإحماء تلتها مناورة تكتيكية تحت إشراف المدير الفني إيرفي رينارد حيث شارك ياسر الشهراني في التدريبات الجماعية بعد أن اكتفى أمس بالتمارين الاسترجاعية. فيما أجرى سلمان الفرج تمارين تأهيلية في النادي الصحي إضافة إلى البرنامج العلاجي الذي تم تخصيصه من الجهاز الطبي. ويختتم الأخضر غدًا الأربعاء تحضيراته على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بالقصيم في تمام السابعة والنصف مساء. الأخضر يكثف تحضيراته استعدادًا لملاقاة سنغافورة صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-10-08 كثف المنتخب السعودي الأول لكرة القدم من تحضيراته للقاء منتخب سنغافورة بعد غدٍ الخميس ضمن الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023م والتي احتضنها ملعب نادي التعاون. بدأت الحصة التدريبية بتمارين الإحماء تلتها مناورة تكتيكية تحت إشراف المدير الفني إيرفي رينارد حيث شارك ياسر الشهراني في التدريبات الجماعية بعد أن اكتفى أمس بالتمارين الاسترجاعية. فيما أجرى سلمان الفرج تمارين تأهيلية في النادي الصحي إضافة إلى البرنامج العلاجي الذي تم تخصيصه من الجهاز الطبي. Advertisements ويختتم الأخضر غدًا الأربعاء تحضيراته على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بالقصيم في تمام السابعة والنصف مساء. 08 أكتوبر 2019 - 9 صفر 1441 11:16 PM الشهراني يشارك بالتدريبات الجماعية والفرج يواصل التأهيل الشهراني يشارك بالتدريبات الجماعية والفرج يواصل التأهيل كثف المنتخب السعودي الأول لكرة القدم من تحضيراته للقاء منتخب سنغافورة بعد غدٍ الخميس ضمن الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023م والتي احتضنها ملعب نادي التعاون. بدأت الحصة التدريبية بتمارين الإحماء تلتها مناورة تكتيكية تحت إشراف المدير الفني إيرفي رينارد حيث شارك ياسر الشهراني في التدريبات الجماعية بعد أن اكتفى أمس بالتمارين الاسترجاعية. فيما أجرى سلمان الفرج تمارين تأهيلية في النادي الصحي إضافة إلى البرنامج العلاجي الذي تم تخصيصه من الجهاز الطبي. ويختتم الأخضر غدًا الأربعاء تحضيراته على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بالقصيم في تمام السابعة والنصف مساء. ، الأخضر يكثف تحضيراته استعدادًا لملاقاة سنغافورة ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأخضر يكثف تحضيراته استعدادًا لملاقاة سنغافورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.