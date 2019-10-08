نظام نور لنتائج الطلاب 1440 برقم الهوية ورمز التحقق.. رابط مباشر

نظام نور أنشأته وزارة التعليم السعودية، يربط بين مؤسسات التعليم المختلفة فى المملكة، يتم من خلاله تدوين درجات الطلاب فى أعمال السنة والاختبارات الشهرية، كما يتم تسجيل نتائج الطلاب فى نصف العام ، وأخر العام، و يمكن الاطلاع عليها من خلال نظام نور، وذلك لجميع مراحل التعليم فى السعودية، المرحلة الابتدائية والمرحلة المتوسطة و المرحلة الثانوية، فى كل محافظات المملكة، وفى المدارس السعودية التى توجد خارج البلاد.

رابط مباشر لنظام نور للحصول على النتائج برقم الهويه ورمز التحقق

ننشر لكم رابط مباشر للدخول إلى نظام نور و معرفة نتائج الطلاب، وذلك دون الاحتياج إلى اسم المستخدم ورقم المرور، حيث يتطلب منك فقط إدخار رقم الهوية وهذا هو الرابط وسيطلب منك أيضا ادخال رمز التحقق ، و بعدها ستقوم بنفس الخطوات للحصول على النتيجة.

تسجيل موقع نور 1440 استعلام الدرجات في نظام نور برقم الهويه EduWave

وفى الوقت الحالى الرابط سوف ينقلك إلى الصفحة الرئيسية، ولكن وقت ظهور النتيجة سينقلك الرابط إلى صفحة نتائج الطلاب مباشرة.

نظام نور يقدم العديد من الخدمات الخاصة بالطلاب مثل معرفة الجداول المدرسية، وأيضا يمكن الطلاب فى بداية العام الدراسى من معرفة تفاصيل المناهج الدراسية، وتقسيم الدروس.

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نظام نور لنتائج الطلاب وفر لكل مستخدميه خدمة الاشتراك فى رسائل الواتس اب لتنبيهه بظهور النتيجة، كما يمكن أيضا الاشتراك فى خدمة التليجرام والتى من خلالها تعرف موعد ظهور النتيجة.

نظام نور برقم الهوية

تم انشاؤه خصيصاً للحصول على نتائج الطلاب، حيث يتم الدخول مباشرة دون كتابة اسم مستخدم أو رقم مرور، ولكن فقط يقوم الطلاب أو أولياء أمورهم بادخال رقم الهوية و بعد ذلك يقوموا بادخال رقم التحقق، وبعدها ستظهر لك تفاصيل النتيجة،فى حالة عدم فتح الرابط معك و ذلك لأن النتيجة لم يتم رفعها بعد على نظام نور، وسيفتح معك بمجرد اعلان النتيجة.

وفى هذا الفيديو السابق شرح موقع برنامج نظام نور المركزى لنتائج الطلاب وكيفيه الحصول على النتيجة.

يمكن الحصول على نتائج المرحلةالابتدائية والمرحلة المتوسطة والثانوية، بكل سهولة عبر رابط نظام نور المركزي

من خلال موقع نور يمكن الحصول على نتائج الطلاب فى جميع مراحل التعليم المختلفة الابتدائية و المتوسطة و الثانوية.