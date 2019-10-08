تقديم موعد صرف الدفعة ال23 من “حساب المواطن”… وحقيقة توقف الدعم لمدة شهرين!

موعد صرف الدفعة ال23 من “حساب المواطن” يتسائل عنها كثير من الأشخاص فى السعودية، الذين يريدون الاستفادة من مميزات البرنامج و الحصول على دعم مالى، و قد أنشآت الحكومة السعودية هذا الحساب ليستفيد به الأسر ذات الدخل الضعيف و المتوسط، فى محاولة لتحسين معيشتهم، بعد القرارات التى أصدرتها الحكومة بزيادة أسعار موارد و الطاقة و الكهرباء، و ماترتب عليه بعد ذلك فى زيادة الأسعار فى كل شىء، فى قرارات تم اتخاذها للعمل على الاصلاح الاقتصادى فى المملكة، و سنتعرف سويا الطريق الصحيحة للتسجيل فى الحساب لمن يرى أنه يستحق الدعم المالى، كان من المفترض أن يتمم صرف دفعة حساب مواطن كل شهر يوم 10 من الشهر الميلادى، الا أنه قد تحث بعض الظروف تجعل الدفعة تتأجل يوم أو تتقدم.

التسجيل في حساب المواطن

يمكن لأصحاب الدخل الضعيف و المتوسط التسجيل في حساب المواطن من خلال الرابط التالي هنا.

الفئات المستحقة لبرنامج حساب المواطن

نعرض الفئات التى تستحق الدعم المالى من برنامج حساب مواطن

الفئة الأولى : أصحاب الدخل من صفر حتى 8699 ريال سعودي.

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الفئة الثانية : أصحاب الدخل من 8700 إلى 11999 ريال سعودي .

الفئة الثالثة : أصحاب الدخل من 12000 إلى 15299 ريال سعودي .

الفئة الرابعة : أصحاب الدخل من 15300 إلى 20159 ريال سعودي .

موعد صرف الدفعة ال23 من حساب مواطن

كتب سالم القحطانى المتحدث الرسمى باسم حساب مواطن على موقع التواصل الاجتماعى تويتر، أنه بمناسبة عيد الأضحى المبارك، فقد تقرر تقديم صرف الدفعة 21 من حساب مواطن لتكون يوم الخميس الثامن من شهر اغسطس القادم.

موعد صرف الدفعة ال23 من حساب مواطن

تقرر أن يكون موعد إيداع الدفعة الـ 23 لحساب مواطن من شهر أكتوبر 2019، يوم الخميس القادم الموافق العاشر من شهر أكتوبر الجاري.