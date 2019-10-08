إيداع دفعة حساب المواطن 1441 بالموعد: ردود الحساب الرسمي للبرنامج السعودي حول وقف صرف الدفعات بنهاية العام

يعتبر برنامج حساب المواطن من أفضل الخدمات التي تقدمها المملكة العربية السعودية لمواطنيها، حيث يمكنهم الحصول علي الدعم إذا انطبقت عليهم الشروط واستوفوها، وقد تم صرف أثنين وعشرين دفعة من الدفعات للمستحقين، وذلك يكون في يوم العاشر من كل شهر ميلادي، حيث يتم إيداع المستحقات للمستفيدين في حساباتهم ليتم صرفها يوم الخميس المقبل، حيث يوافق يوم عمل عادي.

يتم كذلك التسجيل الآن في برنامج حساب المواطن 1441 للدفعة الرابعة والعشرين، والتي سيتم صرفها في شهر نوفمبر المقبل، وعلي المستفيدين التأكد من بيناتهم وإرفاقها بصورة صحيحة حتي لا يحدث مشاكل.

حساب المواطن 1441 دفعة 23

تداول عدد من مروجين الإشاعات عبر الموقع الأشهر للتغريدات القصيرة تويتر، أن عملية صرف دفعة حساب المواطن سيتم وقفها بنهاية العام الحالي، أي بعد دفعتين من الآن، لكن الحساب الرسمي للبرنامج نفي ذلك، وقد نفي الحساب أيضاً أنه لن يتم زيادة القيمة المقدرة للدعم كما تم الترويج له خلال الفترة القادمة.

تم توضيح اللبس حول سفر المستفيد لخارج المملكة، وقد تم الاتفاق علي أنه إذا غاب المستفيد عن أراضي المملكة لمدة تزيد عن تسعين يوماً، يتم قطع الدعم عنه خلال تلك المدة، ويتم إرفاق مستنداته من جديد حين العودة.

رابط برنامج حساب المواطن السعودي

يتم الولوج إلي الرابط الرسمي للحساب السعودي للمواطن، وذلك ليتم تسجيل دفعات جديدة، والتعرف علي أخر المستجدات، ويمكن الدخول من خلال الرابط التالي، رابط حساب المواطن، بعد ذلك يتم إدخال البيانات للتسجيل، أو تسجيل جديد عبر البرنامج.