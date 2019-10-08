حقيقة تعليق الدراسة اليوم في مدارس جدة والمناطق السعودية بسبب سوء أحوال الطقس

انتشرت مطالب كثيرة للأهالي أولياء أمور الطلاب في المدارس الحكومية بالمملكة السعودية عن ضرورة تعليق الدراسة في المدارس اليوم الأربعاء نظراً لسوء أحوال الطقس في المملكة العربية السعودية على بعض المناطق منها جدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة وغيرها من المناطق التي تأثرت بالحالة السيئة للطقس، وهنا عبر المقال سنتعرف على حقيقة تعليق الدراسة اليوم بالمدارس الحكومية في السعودية.

حقيقة تعليق الدراسة

تعليق الدراسة في المدارس السعودية يأتي بسبب حالتين فقط، وهما وجود تنبيه متقدم، أو إنذار من سوء الأحوال الجوية بناء على تقارير الهيئة العامة للأرصاد الجوية السعودية، وتعليق الدراسة هو أمر وقائي فقط يتم وفقاً لمعايير معتمدة ومتفق عليها من جانب وزارتي التعليم والداخلية والهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وفي نفس السياق فقد طالب جميع الأهالي في جدة ضرورة تعليق الدراسة بسبب سوء الأحوال الجوية وذلك خوفاً على أبنائهم، والتي قد تتسبب في حوادث لا قدر الله بسبب انعدام الرؤية لدى السائقين حيث تسود حالة من الغبار الكثيف في المناطق وعلى الطرقات المؤدية إلى المدارس.

تعليق الدراسة اليوم

وبعد أن لم يتم الإعلان رسمياً عن تعليق الدراسة في المدارس بمناطق المملكة السعودية، غرد بعض الأهالي عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر مطالبين الوزارة بضرورة تعليق الدراسة وقال البعض أنه اعتزم أن لا يرسل أبناؤه للمدرسة خوفاً عليهم من سوء الأحوال الجوية.