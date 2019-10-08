طريقة التقديم على قرض الضمان الاجتماعي من خلال موقع بنك التنمية الاجتماعية بالخطوات

تبحث الكثير من الأسر في المملكة العربية السعودية عن طريقة التقديم على قرض الضمان الاجتماعي من خلال موقع بنك التنمية الاجتماعية، حيث قام هذا البنك بطرح القرض الذي يعتبر فرصة مميزة للأسر محدودة الدخل، لأنه يساعدهم على الحصول على حياة كريمة وهنيئة بدلاً من الظروف الصعبة التي يعيشونها.

طريقة التقديم على قرض الضمان الاجتماعي

الدخول أولاً إلى موقع بنك التنمية الاجتماعية.

وبعد ذلك يجب كتابة الاسم الخاص بك وايضاً الرقم السري الذي يخص حسابك على هذا الموقع.

ثم قم باختيار فرع البنك القريب من منزلك.

قم بإدخال كافة البيانات المطلوبة منك في هذه الصفحة بشكل صحيح.

وبعد ذلك ستأتي إليك رسالة موجود بها تفاصيل موعد مقابلتك في البنك.

يجب عليك أن تأخذ معك كافة المستندات والاوراق المطلوبة وأنت ذاهب إلى البنك من أجل إجراءات القرض.

وبعد أن تقوم بكافة خطوات التسجيل يجب عليك طباعة هذه الصفحة لتسلمها إلى البريد، وبذلك يمكنك الحصول على القرض.

خطوات التسجيل في موقع بنك التنمية الاجتماعية

يجب للحصول على قرض الضمان الاجتماعي أن يكون لديك حساب على موقع بنك التنمية الاجتماعية حتى تتمكن من إجراء كافة الخطوات، وللتسجيل يجب الدخول أولاً إلى الموقع الالكتروني، وبعد الدخول إلى صفحة الموقع سيتم ظهور أيقونة أمامك لإنشاء حساب جديد، يجب عليك أن تقوم بإدخال البيانات الشخصية الخاصة بك بصورة صحيحة، وفي النهاية اضغط على موافق ليتم إنشاء الحساب.