ابنة عبدالعزيز الفغم ترثي والدها في تسجيل صوتي

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، تسجيلًا صوتيًا منسوبًا لابنة الحارس الشخصي للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، اللواء عبد العزيز الفغم، تنعى فيه والدها بكلمات مؤثرة.

وقالت ابنة الفغم في التسجيل الصوتي: ”قفلوا بعد الفغم كل المحاضر.. آه يا غبني عليه ويا وجودي، عظم الله أجر حمران النواظر والملك سلمان والشعب السعودي“، متمنية لوالدها الرحمة والمغفرة.

يشار إلى أن شرطة مكة أعلنت في بيان لها قبل أيام، "استشهاد اللواء عبد العزيز الفغم بعد إطلاق النار عليه من صديقه، وإصابة 5 من رجال الأمن".

وأضافت الشرطة في بيانها: "كان اللواء بالحرس الملكي عبدالعزيز بن بداح الفغم في زيارة لصديقه تركي بن عبد العزيز السبتي بمحافظة جدة".