بالصور: “نائب وزير النقل” يقوم بجولة من الرياض إلى الطائف براً لتفقد جودة الطريق...

قام نائب وزير النقل، المهندس بدر الدلامي، صباح اليوم (الثلاثاء)، بجولة ميدانية على الطريق السريع الرابط بين الرياض والطائف براً، والذي يتجاوز طوله 700 كلم، للاطلاع على جودة الطريق والخدمات الواقعة عليه.

وأكدت الوزارة أن هذه الجولة تأتي ضمن عدة جولات ميدانية، يتفقد من خلالها سير العمل ويقف على جاهزية المنظومة للاطمئنان على سير الأعمال وفق الخطة التشغيلية التي اعتمدتها وزارة النقل. وتهدف هذه الجولة التفقدية إلى رفع مستوى الخدمة والجودة والسلامة على الطرق السريعة في المملكة.