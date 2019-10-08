مساعد قائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام يقترح بإنشاء جمعية أصدقاء الحرم .. تعرف على أعضائها...

أعرب صاحب السمو العميد الدكتور بدر بن سعود بن محمد, مساعد قائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام عن شكره وتقديره لرئيس مجلس إدارة جمعية زمزم للخدمات الصحية التطوعية الخيرية الدكتور عدنان بن أحمد البار، عقب اطلاعه على تقرير يتضمن إنجازات الجمعية في المجالات التثقيفية والصحية المقدمة لضيوف بيت الله الحرام في موسم حج 1440هـ التي استفاد منها أكثر من 14 ألف حاج وتطوع فيها أكثر من 90 متطوعا ومتطوعة وبإجمالي 877 ساعة تطوع وبمصاريف قاربت النصف مليون ريال على الخدمات اللوجستية والأدوية ومكافآت الفريق الطبي والإداري وإنتاج الأفلام ومقاطع الفيديو .

إنشاء جمعية أصدقاء الحرم

وعبر العميد بدر بن سعود عن أمله أن يتم العمل بالتعاون مع جمعية زمزم على تطوير برتوكول تعاون بين الطرفين وترتيب عمل تطوعي مشترك في اليوم العالمي للتطوع الذي يوافق 5 ديسمبر القادم وإنشاء جمعية أصدقاء الحرم بعضوية متقاعدي الرئاسة والقوة الخاصة ومتقاعدي كل الجهات العاملة في المسجد الحرام, بحيث تعمل على تنظيم الأعمال والمبادرات التطوعية في المسجد الحرام بالاستفادة من خبراتهم وتجاربهم مع بحث مجالات التعاون المختلفة بين قوة أمن الحرم وجمعية زمزم في موسمي الحج والعمرة لعام 1441هـ ـ إن شاء الله ـ بما يحقق الأهداف التوعوية والخدمية للجانبين ويرفع جودة العمل الأمني والخدمي في المسجد الحرام وساحاته وفق التطلعات الطموحة والرائدة لرؤية المملكة 2030 .