عاجل اليمن : شاهد : شيخ قبلي يفاجئ الجميع أمام حشد كبير ومبعوثين عبدالملك الحوثي «انا فداء لحذاء عفاش» (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد : شيخ قبلي يفاجئ الجميع أمام حشد كبير ومبعوثين عبدالملك الحوثي «انا فداء لحذاء عفاش» (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فاجأ الشيخ عمران الجميع امام حشد كبير من الناس بالقول: انا فداء لعفاااش . وذلك خلال تجمع كبير لمناقشة اعتداء اشخاص من بيت نجم الدين على اتباعه، وحضور وساطة بعث بها عبدالملك الحوثي لحل المشكلة

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