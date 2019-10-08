عاجل اليمن : إعلان (هــام) للمواطنين من شركة النفط بصنعاء.. هذا ما سيحدث ابتداء من غدٍ الاربعاء !

شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان (هــام) للمواطنين من شركة النفط بصنعاء.. هذا ما سيحدث ابتداء من غدٍ الاربعاء ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -



أعلنت شركة النفط بصنعاء، اليوم الاثنين ٧ أكتوبر/تشرين أول ٢٠١٩، تعديل برنامج الطوارئ التمويني للمشتقات النفطية.

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و أوضحت الشركة في بيان لها أن هذا التعديل الذي سيبدأ العمل به من اليوم، يأتي نظرا لاستمرار احتجاز السفن النفطية و تدني المخزون من المواد البترولية في ظل الطلب المتزايد عليها.

وحددت الشركة ساعات العمل في المحطات التموينية خلال الفترة الصباحية من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة 12 ظهراً, في حين تبدأ الفترة المسائية من الساعة الرابعة عصرا حتى الساعة 6 مساءا.

و مددت شركة النفط الفترة التموينية إلى خمسة أيام بدلا عن ثلاث أيام، بحيث يتمكّن المواطن من إعادة التموين في اليوم السادس.