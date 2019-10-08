عاجل اليمن : من قلب ”الرياض“سياسي يمني مخضرم يعلن عن بشرى سارة لليمنيين و”مرحلة جديدة“ يكشف ملامحها

شكرا لقرائتكم خبر عن من قلب ”الرياض“سياسي يمني مخضرم يعلن عن بشرى سارة لليمنيين و”مرحلة جديدة“ يكشف ملامحها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بشر رئيس الوزراء اليمني الأسبق أحمد عبيد بن دغر، اليوم الثلاثاء 8 اكتوبر/تشرين الأول، بـ”مرحلة جديدة بأهداف ثابتة ووسائل مختلفة“.

وقال ”بن دغر“ في مقال له نشره قبل لحظات بصفحته على ”فيسبوك“، ان ”كل المؤشرات والتحركات التي تقودها السعودية تشير إلى أننا أمام مرحلة جديدة من عاصفة الحزم ومستوى أعلى من جهود التحالف لاستعادة الدولة ودعم الشرعية في البلاد“.

وأكد السياسي اليمني ان المرحلة الجديدة ستكون ”بأهداف ثابتة ووسائل مختلفة، يتعزز فيها الاتجاه نحو توحيد الصفوف وتجاوز الخلافات والذهاب نحو الأصل في المعركة وهو هزيمة الانقلاب الحوثي والتصدي للمشروع الإيراني في اليمن والمنطقة“.

وأضاف: ”مرحلة من المفترض أن تتغير فيها أساليب وووسائل وآليات القيادة في التعامل مع المناطق المحررة وقد خلت أو تكاد تخلو من الإزدواج القيادي المهلك في التعاطي مع تعقيدات الوضع في اليمن وتناقضاته، وهي الأساليب والوسائل والأدوات والآليات التي أنتجت كل هذا الكم الكبير من الحروب الداخلية والضحايا وهذا الاحتقان الشديد، واستدعت آلام الماضي وضغائنه وأحقاده دفعة واحدة. وخرجت نهاراً جهاراً على المعلن من أهداف التحالف حتى كدنا نُهدي الحوثيين نصراً والإيرانيين غنيمة دون حرب“.

ولفت الى ان الجوهري في هذه المرحلة، كما هو جوهري في المرحلة السابقة وإن تم الخروج عليه، هو أن يضل هدف الحفاظ على اليمن موحداً أرضاً وشعباً وهوية مع كل خطوة نخطوها نحو المستقبل، ففي غير ذلك تهديد أكبر ومخاطر أشد، على اليمن وعلى المملكة، والأمة، حسب قوله.

وأشار السياسي اليمني المخضرم الى ان النصر أو الهزيمة في هذه المواجهة التاريخية في مرحلتها القادمة معيارهما الخروج باليمن من هذه الكارثة التي تسبب بها النزوع العنصري للحوثيين وانبعاث المناطقية موحداً متحداً، منتصراً على نفسه، ومنتصراً لأمنه ومصالحه العليا وأمن ومصالح جواره، أو منقسماً.

قد يهمك ايضاً:

ورد للتو : الشرعية تعود الى عدن والامارات تنسحب ... بعد منح الانتقالي 3 وزارات وتعيين عيدروس في منصب عسكري خطير (تفاصيل طارئة)

الامير محمد بن نايف يظهر من جديد بشكل مؤلم ... شاهد كيف يمشي والقيود على قدميه (فيديو مؤثر)

الحزن يخيم علئ المملكة العربيه السعودية والديوان الملكي يعلن الخبر المفجع رسمياً

الحارس الشخصي الجديد للملك سلمان يشعل وسائل الإعلام في ظهور جديد (فيديو+صورة)

بن سلمان يطير إلى أبوظبي ويبلغ محمد بن زايد رسالة حاسمة .. عقب اجتماع مطول مع الرئيس هادي وهذا ما جاء فيها

مذيع الجزيرة جمال ريان ينشر ”صورة مثيرة” لجمال خاشقجي مع ابن سلمان ويفجر مفاجأة مرعبة عن حدث سيهز السعودية قريبا !(شاهد)

إعلان عاصمة جديدة لليمن وهيكلة قوات الانتقالي وضمها للشرعية .. وطرد الإمارات وتسليم عدن لطرف ثالث وبدء استلامها فورًا وهذه (تفاصيل الصفقة)

الفنانه أصالة يجين جنونها وتعترف بحبها لهذا الفنان اليمني وتتغزل فيه : ما أحلاك يا روح قلبي مو معقول هالجمال (صورة+فيديو)

الرئيس هادي يتخذ قرار جمهوري خطير اصاب الامارات بالجنون ...وآلاف المواطنين يتوافدون إلى هذه المحافظة الجنوبية بعد هذا القرار الذي أسعد كل اليمنيين

أكبر 7 قبائل في طوق صنعاء تتداعى وتقود انتفاضة قبلية مباغتة ضد الحوثيين في صنعاء للانتقام .. والمليشيات ترد (تفاصيل طارئة)

انهيار مخيف للريال اليمني امام العملات الاجنبيه مساء اليوم بصنعاء وعدن 7 اكتوبر 2019م

عبدالباري عطوان :يصدم جميع اليمنيين ويعلن انتهاء الشرعية للابد بعد اقدام السعودية علئ هذه الخطوه مع الحوثيين (شاهد)

Advertisements

محمد بن زايد يتلقى درسًا قاسيًا للغاية في تعز بعد تلقي ضربة مباغتة لكتائب ‘‘أبوالعباس’’(تفاصيل ما يحدث)

مرعبة للمتزوجين.. ميزة جديدة في واتساب تسهل عملية الخيانة

محمد بن سلمان يفاجئ الرئيس هادي إلى مقر إقامته في الرياض ويجبره على حسم هذه الملفات الحساسة التي طال انتظارها (تفاصيل)

الشرعيه تصيب الانتقالي بمقتل وتنتزع اتفاق يعيدها الى قلب مدينه عدن وهذه ابرز بنوده

عاجل وهام : خبر سيء للغاية وردنا الآن وغير سار لجميع اليمنيين…(تفاصيل)..

فيديو.. فلكي سعودي:يسعد جميع السعوديين ويعلن 6 أيام فاصله عن هذا الموسم الذي ينتظره جميع سكان المملكه

محلل نفسي: الجنس ليس ما يُمارس على فراش الزوجية فقط ويكشف اسرار لايعرفها كثير من الرجال(فيديو)

السعودية تحذر المواطنين مما سيحدث يوم غدٍ وسط العاصمة

لأول مرة محمد علي يلعب على الوتر الحساس ويفجر قنبلة خطيرة أزعجت محمد بن سلمان: هذا ما سيحدث للسعودية عقب سقوط السيسي

بشرى ساره لجميع سكان العاصمه صنعاء من وزير المالية .. التفاصيل الهامه ؟

عقوبات دولية على الشرعية بسبب تصرفات هؤلاء المسؤولين بعد الإطاحة بمصرف الكريمي بعد هذه الجريمة البشعة.. (الأسماء)

وتابع: ”إن كان من قول ينبغي قوله اليوم، فهو أن ما سُلب من صلاحيات ومهام الدولة والشرعية في المرحلة السابقة وهو سبب رئيسي فيما وصلنا إليه اليوم من انقسام وصراع وجنوح للعنف، وتخلي عن القيم. يجب أن يستعاد دون تردد ودون إبطاء“.

ومضى بالقول: ”ينبغي أن تستعيد الدولة دون غيرها ممثلة في الرئيس ومجلس النواب والحكومة دورها في بناء الجيش، والأمن، وأن تخضع كل الوحدات العسكرية بما فيها الوحدات المناطقية لسلطة مباشرة وحقيقية للدولة، وأن يعود الجندي والموظف ليستلم مرتبه من الدولة، وأن يُحصر حق التسليح والتدريب بالدولة، وهو ما يعني أن تباشر الدولة بناء جيش وطني تنتفي منه صفة الطائفية والمناطقية، وأن تبدأ الشرعية بنفسها في المناطق المحررة“.

وأضاف ”ينبغي أن تستعيد الدولة سلطتها على كل مرافق ومؤسسات الدولة الإدارية والمالية والخدمية، وأن لا يسمح لغير الدولة بمؤسساتها المركزية والمحلية ممارسة أو اختطاف هذه الصلاحيات الممنوحة لها بحكم الدستور، وأن يعاد للعلم والنشيد الوطني اليمني اعتباره وقيمته وقدسيته، إنهما معاً (علماً ونشيداً) رمزا الوطن وروح الشعب. يجب التوقف عن صناعة الأخطأ ذاتها التي حدثت في السنوات الماضية، بل والقطيعة مع الأسباب التي أدت إلى هذه الأخطاء التي تكاد تذهب بنا إلى التقسيم والتمزيق والهاوية، عافية الوطن وبوابة النصر تبدأ من هنا“.

وعبر بن دغر عن امله في أن لا تضيع فرصة جديدة لاستعادة الأنفاس، وتجاوز الخلافات، وبناء النصر على قاعدة الأهداف والمبادئ ذاتها التي استدعت تحالفاً عربياً هو الأول من نوعه، مضيفا: ” يجب ألا نمنح المتطرفون أينما وجدوا فرصة أخرى للعبث بمستقبل شعب ووطن، وأن لا نعطي الإيرانيون فرصة أخرى أو مجال أوسع للتمدد على حساب مصالحنا وأمننا، بل وعلى حساب وجودنا“.

وقال ”كل العقلاء اليوم في اليمن خاصة وقد سقطت المشاريع الصغيرة، وبات علينا أن نبني أسساً جديدة للتصالح والمصالحة الوطنية الشاملة. معنيين بصياغة مستقبل مختلف قائم على المرجعيات الثلاث، ومن البديهي القول أن ذلك لن يتم بمعزل عن المملكة وقيادتها الحكيمة، التي تتولى زمام الأمور، وكذا دعم العرب والمجتمع الدولي، هذه لحظة فارقة في حياتنا، وبأيدينا نحن جعلها بداية مفعمة بالأمل“.