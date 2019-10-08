عاجل اليمن : الامير محمد بن نايف يظهر من جديد بشكل مؤلم ... شاهد كيف يمشي والقيود على قدميه (فيديو مؤثر)

شكرا لقرائتكم خبر عن الامير محمد بن نايف يظهر من جديد بشكل مؤلم ... شاهد كيف يمشي والقيود على قدميه (فيديو مؤثر) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ظهر ولي عهد السعودية السابق الذي عزله محمد بن سلمان بالقوة من منصبه، ظهر في عزاء حارس الملك الشخصي اللواء عبد العزيز الفغم، وذلك في ظهور نادر للأمير محمد بن نايف، حيث مازال تحت الإقامة الجبرية التي فرضها عليه بن سلمان، وما زال يحمل في قدمة سوارا إلكترونيا عند تحركه خارج مقر إقامته الجبرية.

وقالت صحيفة “سبق” المحلية، إن “بن نايف” زار أسرة اللواء “بداح بن عبدالله الفغم”، لتقديم واجب العزاء في وفاة ابنه اللواء “عبدالعزيز”.

وظهر “بن نايف” في مقاطع فيديو متداولة، وهو يقدم واجب العزاء لعائلة “الفغم”، حيث عدد مناقب الحارس الشخصي، وتفاعل معه الحضور بالترحم عليه.

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وقتل “الفغم”، ليل السبت الماضي، بعد تعرضه لإطلاق نار من قبل أحد أصدقائه، إثر خلاف نشب بينهما، ثم لقي القاتل مصرعه برصاص قواتأمنية سعودية، وفق رواية الرياض الرسمية، والتي شكك بها ناشطون.

وفي يونيو/حزيران الماضي، كشف حساب “العهد الجديد” على “تويتر”، المعروف بتسريباته من داخل أروقة صناعة القرار بالسعودية، عن معلومات جديدة تتعلق بتنحية “بن نايف” عن ولاية العهد لصالح نجل العاهل السعودي الملك “سلمان بن عبدالعزيز” الأمير “محمد”.

وقال الحساب إن سوارا إلكترونيا لا يزال في قدم “بن نايف”، منذ وضعه يوم عزله من منصبه.