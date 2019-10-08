بالفيديو .. استنكار لسائق تعمد دهس 《رجل أمن》 داخل جامعة الملك سعود

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وثق مقطع فيديو متداول تعمد سائق سيارة في المدينة الجامعية للطالبات بجامعة الملك سعود الاصطدام بأحد مراقبي الأمن والسلامة في المدينة أثناء قيامه بعمله.

وأوضح مقطع الفيديو المراقب يوجه قائد سيارة للتقيّد بالتعليمات للسماح بمرور المركبات في المسار الآخر؛ ثم يتعمد السائق صدم المراقب بمقدمة السيارة لإرهابه حتى يفتح له الطريق، مما تسبب له إصابات في القدم .

وقامت إدارة السلامة والأمن الجامعي بإحالة القضية مرفق معها مقطع الفيديو الذي وثقه أحد السائقين بكاميرا مراقبة مثبتة داخل مركبته لحظة وقوع الحـادث عند أحد مداخل المدينة الجامعية إلى شرطة الدرعية لاستكمال التحقيقات في الحـادثة.



