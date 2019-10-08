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وثق مقطع فيديو متداول تعمد سائق سيارة في المدينة الجامعية للطالبات بجامعة الملك سعود الاصطدام بأحد مراقبي الأمن والسلامة في المدينة أثناء قيامه بعمله.
وأوضح مقطع الفيديو المراقب يوجه قائد سيارة للتقيّد بالتعليمات للسماح بمرور المركبات في المسار الآخر؛ ثم يتعمد السائق صدم المراقب بمقدمة السيارة لإرهابه حتى يفتح له الطريق، مما تسبب له إصابات في القدم .
وقامت إدارة السلامة والأمن الجامعي بإحالة القضية مرفق معها مقطع الفيديو الذي وثقه أحد السائقين بكاميرا مراقبة مثبتة داخل مركبته لحظة وقوع الحـادث عند أحد مداخل المدينة الجامعية إلى شرطة الدرعية لاستكمال التحقيقات في الحـادثة.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو .. استنكار لسائق تعمد دهس 《رجل أمن》 داخل جامعة الملك سعود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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