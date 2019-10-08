مصادر «عاجل»: إجراءات جديدة لحصول السعوديين على تأشيرة نيوزيلندا

أفصحت مصادر لـ«عاجل»، عن الإجراءات الجديدة التي اعتمدتها السلطات في نيوزيلندا؛ لحصول مواطني ومواطنات المملكة العربية السعودية، الراغبين في السياحة أو العلاج وغيرهما، على التأشيرة.
وبيَّنت المصادر، أنه بناء على النظام الجديد الذي تم إقراره للراغبين بالعبور في المطارات النيوزيلندية، الذي تم تطبيقه اعتبارًا من أول أكتوبر الجاري، فقد شدَّدت وزارة الخارجية السعودية على شركات الطيران، التي تنظم رحلات إلى نيوزيلندا، بضرورة إدخال كل بيانات المسافر قبل سفره بمدة لا تقل 72 ساعة، من خلال الموقع الإلكتروني أو الأجهزة الذكية.
وشدَّدت التوجيهات- حسب المصادر- على أحقية الجهات المعنية في نيوزيلندا عند التقدم للحصول على التأشيرة، في طلب معلومات إضافية من مقدم الطلب، أو عبر السفارة بالرياض، على أن يكون التصريح ساريًا لمدة عامين ولأكثر من زيارة، ويُستثنى من ذلك، طالبو تأشيرة العمل أو الطلاب ونحوهم، على أن يتم الإفصاح بشكل كامل عن القضايا والحوادث الجنائية والأمنية.
وأوضحت المصادر، أن الرسوم الجديدة للنظام هي 9 دولارات نيوزيلندية عبر الأجهزة الذكية، ومن خلال الموقع الإلكتروني بواقع 12 دولارًا نيوزيلنديًا، إضافة إلى بدل رسوم سياحة وحماية للزوار بمقدار 35 دولارًا.
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