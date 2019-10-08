خبير أرصاد: 6 عوامل تؤثر في التغير المناخي

عدَّد خبير الأرصاد الجوية، حسن كراني، اليوم الثلاثاء، العوامل المؤثرة في التغير المناخي.

وقال كراني -عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»- إن العوامل المؤثرة على التغير المناخي تشمل المناخ، وهطول الأمطار، والرطوبة ودرجة الحرارة، والريح والضغط الجوي، مشيرًا إلى أن أي تغير في معدل حدوث تلك العناصر يؤدي إلى تغير مناخي.

وتابع خبير الأرصاد، إن التغير المناخي، علم أثبته علماء الأرصاد وذوو الاختصاص، أي لم يكن من العشوائيات.

وكان كراني، نصح المواطنين، أمس الإثنين، بضرورة الاستعداد جيدًا للتغير المناخي، بعد ظهور ما أسماه بـ«الانقلاب الخريفي» والذي يعد دلالة لتغير مناخي، حيث يحمل مؤشرات لتغيّر في تأثير وكثافة كميات الأمطار والعواصف والسيول، قائلًا: «لا أرى أي تحرك أو اجتماعات من المختصين لدراسة تغيير أو تعديل البنية التحتية بهذا الشأن؛ فيجب الإيمان بالتغير المناخي وإعداد العدة له».