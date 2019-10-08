الأرصاد: سحب وأمطار رعدية ورياح نشطة على مناطق عدة بالمملكة.. الأربعاء

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها لطقس غد الأربعاء، استمرار الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على عدة مناطق بالمملكة.

وأشارت الهيئة في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن الحالة المناخية السابقة تؤثر على مناطق «جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك» ويمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية لتلك المناطق، إضافة لأجزاء من مناطق «الجوف، حائل، الحدود الشمالية».

وأوضحت أنه متوقع تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق «القصيم، الرياض، الشرقية».

وأضافت الهيئة أن المنطقة الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية تتأثر بالضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

وحول حالة البحر الأحمر، قالت هيئة الأرصاد، إن حركة الرياح السطحية ستكون شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي والأوسط بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج .

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أما الخليج العربي، فأكدت هيئة الأرصاد أن حركة رياحه السطحية ستكون شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر من خفيف الموج إلى متوسط الموج.

وفي وقت سابق اليوم، توقعت «هيئة الأرصاد» حدوث تقلبات جوية على عدد من مناطق المملكة بدءًا من غد الأربعاء وحتى يوم الأحد المقبل.

وأضافت الهيئة -في بيان عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»- أن التوقعات لا تزال تشير إلى استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية (من متوسطة إلى غزيرة)، والتي تصحب غالبًا بتيارات هابطة نشطة السرعة تصل إلى 50 كيلومترًا في الساعة، أو أكثر.

وأشارت الهيئة إلى أن التيارات الهابطة قد تتسبب في إثارة الأتربة والغبار وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، والمدينة المنورة، ويمتدّ تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية لتلك المناطق.

كما توقعت الهيئة، استمرار فرص هطول الأمطار من خفيفة إلى متوسطة (قد تكون رعدية) على أجزاء من مناطق تبوك والجوف، والحدود الشمالية حائل، القصيم، الرياض، الشرقية.