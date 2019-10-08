مناقشة مشاريع الطرق والصرف الصحي بفيفاء

وقفت لجنة مشكلة أمس الأول على مشاريع وزارة النقل بمحافظة فيفاء ومشاكل طرق فيفاء وذلك بتوجيه من أمير منطقة جازان بالنيابة الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد ورفع تقرير مفصل له عن مشاريع وزارة النقل بفيفاء ونسب الإنجاز فيها وأسباب توقف العمل أو تعثرها والحلول العاجلة والآجلة لها. المرحلة الاولى وقفت اللجنة على المرحلة الأولى من مشروع حقو فيفاء وكلفت المقاول برفع الطمي من تحت الكوبري وإعطاء المقاول جدول زمني لإنهاء المشروع , كما اطلعت اللجنة على المراحل المنفذة في المشروع وتدوين الملاحظات وواصلت اللجنة الجولة على جزء من طريق قرضة الداخل ضمن المشروع بعد ذلك استمرت الجولة على طريق الملك عبدالله من الشمال للجنوب ومن الشرق للغرب وصولا إلى مركز الجوة بالمحافظة حيث تم الاطلاع على نسبة الإنجاز في المشروع ومناقشة المقاول والاستشاري الهندسي حول عدد من الملاحظات وبحث عدد من الخيارات لبعض المعوقات , وشملت الجولة أيضا طريق 20 وتحديد الأجزاء التي تحتاج إلى مصدات كما تفقدت وتابعت اللجنة أعمال تنفيذ المصدات على طريق 8 وتم توجيه عدد من الملاحظات لمقاول المشروع وشملت جولة لجنة متابعة مشاريع وزارة النقل بفيفاء طريق 12 حيث تم الاطلاع على نسبة الانجاز والوقوف على عدد من المواقع الخطرة وتوجيه مقاول المصدات بسرعة وآلية التنفيذ المطلوبة في بعض المواقع. دراسة المشاريع عقدت اللجنة اجتماعا في مقر المجلس البلدي ببلدية فيفاء تم خلاله استعراض دراسة مشاريع وزارة النقل بالمحافظة وبحث تعثر بعض المشاريع ومشاكل المقاولين وما تقدم فرقة وزارة النقل بفيفاء من خدمات للمحافظة. وبين مدير فرع وزارة النقل بجازان المهندس مبارك المطوع أن الفرقة ستعمل على فتح الطرق بفيفاء حسب الحاجة والأولوية, وذكر أن الفرقة تعمل الآن على تمهيد طريق الحازة وأن الطريق مع طريق قرضة والحورة ضمن أولويات وزارة النقل وأن طريق السربة ونيد مجبا في مرحلة الدراسة والتصميم الهندسي لدى الوزارة.



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