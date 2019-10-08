مجلس الشؤون الاقتصادية يطلع على تطورات الاقتصاد العالمي

استعرض مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية عددا من الموضوعات الاقتصادية والتنموية في اجتماعه الذي عقد في قصر اليمامة بالرياض، من ضمنها العرض المقدم من مكتب الإدارة الاستراتيجية بالمجلس في شأن التقرير الدوري ربع السنوي لبرامج تحقيق رؤية المملكة 2030. وتناول التقرير تقدم الإنجاز على مستوى مؤشرات الاقتصاد الكلي ومؤشرات برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 ومؤشرات المبادرات التابعة للبرامج. كما اطلع المجلس خلال اجتماعه على العرض المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط المتضمن أبرز التطورات الاقتصادية في الاقتصاد العالمي الذي تم تقديمه بالشراكة مع كبير الاقتصاديين في (بنك سوسايتي جنرال)، وتضمن العرض التوقعات طويلة وقصيرة الأجل للاقتصاديات الرئيسة وأبرز الفرص والتحديات التي تواجهها. واتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة.



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