السعودية اليوم / افتتاح ملتقى " سعادة المعلم " في محافظة وادي الدواسر



وادي الدواسر 09 صفر 1441 هـ الموافق 08 أكتوبر 2019 م واس

افتتح مدير التعليم في محافظة وادي الدواسر الدكتور أحمد العُمري اليوم ملتقى " سعادة المعلم " ضمن فعاليات الإدارة في الاحتفاء باليوم العالمي للمعلم ، وبمشاركة أكثر من 400 معلم ومعلمة .

وتضمن الملتقى تقديم العديد من الأوراق العلمية عن التنمية المهنية، وعقد ورش عمل للمعلمين والمعلمات ، ومعرضاً عن تطور التعليم من مرحلة الكتاتيب حتى بوابة المستقبل .

وألقى مُدير التعليم كلمة في حفل الافتتاح أوضح فيها أن الملتقى يشتمل على عدة محاور من أهمها التنمية المهنية للمعلمين والمعلمات من خلال اللقاءات والاجتماعات والدورات والبرامج ، ومشاريع وأفكار تسهم في تطوير وتنمية المعلم مهنياً ، بالإضافة إلى استحداث أفكار خلاقة تؤدي إلى تكريم المعلم وإنجازاته من خلال سرد إنجازات المعلمين والمعلمات والاحتفاء بهم في المناسبات و تقديرهم في المجتمع وتبجيلهم واحترام ما يقدمونه من عمل.

وأشار العُمري إلى أن مشروع " سعادة المعلم " سيهتم بتقديم العديد من الخدمات للمعلمين والمعلمات من مختلف القطاعات الرسمية والأهلية ، وعقد مذكرات تفاهم هدفها خدمتهم .

وتضمن حفل افتتاح الملتقى عرض تجربة أحد قدامى المعلمين بالمحافظة وأحد المعلمين الجدد، و تقديم ورقة عمل عن دور كلية التربية في النمو المهني للمعلمين قدمها عميد كلية التربية بالمحافظة الدكتور ماجد الشريدة ، وكرم مُدير التعليم في ختام حفل الافتتاح المشاركين والجهات الراعية والداعمة .

// انتهى //

23:00ت م

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