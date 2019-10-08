

دبي 09 صفر 1441 هـ الموافق 08 أكتوبر 2019 م واس

تشارك وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية ضمن ( 12 ) قطاعاً أمنياً للتعريف بخدماتها التقنية التي تقدمها للمواطنين والمقيمين بالمملكة، وذلك في جناح وزارة الداخلية بمعرض جيتكس بدبي، الذي يضم العديد من التطبيقات التقنية التي تستخدمها قطاعات وزارة الداخلية في مهامها المختلفة للمحافظة على الأمن والسلامة.

وتعرض الأحوال المدنية في هذا العام خدمة " الأحوال في الخارج" والمتمثلة في إصدار وتجديد بطاقة الهوية الوطنية للمواطنين الموجودين خارج المملكة لغرض الدراسة أو العلاج أو العمل، حيث حظيت هذه الخدمة باهتمام وثناء عدد كبير من زوار المعرض .

// انتهى //

22:18ت م

0285





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الأحوال المدنية تعرف زوار جناح الداخلية في معرض جيتكس 2019 بخدمة " الأحوال في الخارج" لإصدار وتجديد بطاقة الهوية الوطنية للمواطنين الموجودين خارج المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.