

ضمد 09 صفر 1441 هـ الموافق 08 أكتوبر 2019 م واس

نظم مكتب التعليم بمحافظة ضمد اليوم برنامجاً تدريبياً بعنوان "التقويم من أجل التعلم"، وذلك بمركز التطوير المهني بالمكتب.

وهدف البرنامج الذي قدمه كل من رئيس التربية الإسلامية بالمكتب خالد الزكري والمشرف التربوي خليل شافعي إلى رفع كفاءة معلمي التربية الإسلامية بالمدارس، وتحسين وتطوير ممارسات تطبيق التقويم داخل الصف، مع إدراك بعض المفاهيم والمصطلحات في مجال التقويم، وأساليبه ومستوياته وأنواعه ومراحله وكيفية تطبيقه على المهارات الواردة في المقررات الدراسية، والتحولات فيه ومتطلبات نجاحه، إضافة إلى المقارنة بين التقويم المستمر والتقويم التقليدي، ومعالجة الممارسات الخاطئة في تطبيق التقويم البنائي المستمر .

// انتهى//

21:02ت م

0275





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / "التقويم من أجل التعلم".. برنامج تدريبي بمكتب تعليم ضمد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.