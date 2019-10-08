السعودية اليوم / محافظ فيفا يرأس اجتماع المجلس المحلي بالمحافظة



فيفا 09 صفر 1441 هـ الموافق 08 أكتوبر 2019 م واس

رأس محافظ فيفا سفر بن سعد الشهراني أمس اجتماع المجلس المحلي في جلسته الاعتيادية ، بحضور أعضاء المجلس ومديري ورؤساء الدوائر الحكومية بالمحافظة وممثل الاتصالات

وبدأ الاجتماع بكلمة للمحافظ قدم خلالها الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة على ما تحظى به المحافظة والمراكز التابعة لها من دعم واهتمام في مختلف المجالات .

وجرى خلال الاجتماع بحث الموضوعات المتعلقة باحتياجات المحافظة من المشروعات والمرافق الخدمية في عدد من المجالات الصحية والتعليمية و الطرق والكهرباء والاتصالات والمشروعات التنموية و السياحية التي تحتاج إليها المحافظة و المراكز التابعة لها . وكذلك بحث العديد من الآراء والمقترحات التي تقدم بها الحضور، واتخاذ القرارات والتوصيات المناسبة حيالها.

وفي ختام الجلسة شدد المحافظ على اللجان والأعضاء ببذل قصارى الجهد لتطوير المشروعات التنموية بالمحافظة بما يلبي احتياجات المواطنين ويسهم في تطوير المحافظة.

// انتهى //

20:53ت م

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فيفا 09 صفر 1441 هـ الموافق 08 أكتوبر 2019 م واسرأس محافظ فيفا سفر بن سعد الشهراني أمس اجتماع المجلس المحلي في جلسته الاعتيادية ، بحضور أعضاء المجلس ومديري ورؤساء الدوائر الحكومية بالمحافظة وممثل الاتصالات السعودية ، وذلك بقاعة الاجتماعات بالمحافظة.وبدأ الاجتماع بكلمة للمحافظ قدم خلالها الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة على ما تحظى به المحافظة والمراكز التابعة لها من دعم واهتمام في مختلف المجالات .وجرى خلال الاجتماع بحث الموضوعات المتعلقة باحتياجات المحافظة من المشروعات والمرافق الخدمية في عدد من المجالات الصحية والتعليمية و الطرق والكهرباء والاتصالات والمشروعات التنموية و السياحية التي تحتاج إليها المحافظة و المراكز التابعة لها . وكذلك بحث العديد من الآراء والمقترحات التي تقدم بها الحضور، واتخاذ القرارات والتوصيات المناسبة حيالها.وفي ختام الجلسة شدد المحافظ على اللجان والأعضاء ببذل قصارى الجهد لتطوير المشروعات التنموية بالمحافظة بما يلبي احتياجات المواطنين ويسهم في تطوير المحافظة.// انتهى //20:53ت م0272

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