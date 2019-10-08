

عرعر 09 صفر 1441 هـ الموافق 08 أكتوبر 2019 م واس

نظمت إدارة الأمن الصناعي بالشركة

ووزع رجال الأمن الصناعي خلال الحملة بروشورات توعوية في نقاط التفتيش الأمنية التي تبين عواقب العبور الخاطئ, بالإضافة إلى المخالفات المرورية المترتبة على متجاوزي السياج الحديدي.

وأوضحت إدارة الأمن الصناعي أن الحملة تأتي انطلاقاً من حرص الإدارة على الأرواح والممتلكات مثنمين التعاون مع رجال الأمن الصناعي والجهات الأمنية من أجل سلامة المواطنين والمقيمين، والابتعاد بمسافة كافية عن السياج الحديدي باستخدام الجسور والمعابر أثناء عبورهم من جهة لأخرى عبر السكة.

// انتهى //

20:50ت م

0270



عرعر 09 صفر 1441 هـ الموافق 08 أكتوبر 2019 م واسنظمت إدارة الأمن الصناعي بالشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار" اليوم أولى حملاتها التوعوية التي تستهدف منطقة الحدود الشمالية في كل من وعد الشمال وقرية حزم الجلاميد ومدينة عرعر ومحافظة طريف بمشاركة الجهات الأمنية، وذلك في الطريق الدولي بمحافظة طريف، وتستمر ثلاثة أيام.ووزع رجال الأمن الصناعي خلال الحملة بروشورات توعوية في نقاط التفتيش الأمنية التي تبين عواقب العبور الخاطئ, بالإضافة إلى المخالفات المرورية المترتبة على متجاوزي السياج الحديدي.وأوضحت إدارة الأمن الصناعي أن الحملة تأتي انطلاقاً من حرص الإدارة على الأرواح والممتلكات مثنمين التعاون مع رجال الأمن الصناعي والجهات الأمنية من أجل سلامة المواطنين والمقيمين، والابتعاد بمسافة كافية عن السياج الحديدي باستخدام الجسور والمعابر أثناء عبورهم من جهة لأخرى عبر السكة.// انتهى //20:50ت م0270

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الأمن الصناعي بـالخطوط الحديدية ينفذ حملة توعوية بالحدود الشمالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.