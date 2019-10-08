السعودية اليوم / بلدية الريث تنفذ جولات رقابية على المحلات التجارية بمركز وادي عمود



الريث 09 صفر 1441 هـ الموافق 08 أكتوبر 2019 م واس

نفذت بلدية محافظة الريث بمنطقة جازان ممثلة بإدارة صحة البيئة اليوم جولات تفتيشية رقابية على المحلات التجارية والمطابخ والمطاعم والبوفيهات وصوالين الحلاقة بمركز وادي عمود التابع للمحافظة .

وأوضح رئيس البلدية مفرح بن شريف الفيفي أن الفرق الرقابية صادرت كميات من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، ورصدت عدداً من المخالفات ذات العلاقة بالصحة العامة، وتم تطبيق المخالفات النظامية على المحلات ولائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية ، مؤكداً حرص البلدية على متابعة جميع الأنشطة ذات العلاقة بالصحة العامة ، مهيباً بالمواطنين التعاون مع البلدية في الإبلاغ عن أي مخالفات عبر الرقم الموحد ٩٤٠ خلال ٢٤ ساعة.

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20:32ت م

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