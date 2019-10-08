المشاريع المتعثرة والمتأخرة و23 ملاحظة على طاولة المجلس البلدي بالرياض

2019-10-08

متابعات الخليج 365 - واس

ناقش المجلس البلدي لأمانة منطقة الرياض التقرير الخاص بالجولة الميدانية لعدد من المشاريع جنوب وغرب الرياض، والتي تم خلالها زيارة 13 مشروعًا متأخرًا أو متعثرًا في نطاق بلديات نمار والشفا والحائر والعزيزية، إضافة إلى عدد من الملاحظات والمقترحات الواردة من المواطنين.

وأظهر التقرير وجود تعثر أو تأخر في هذه المشاريع، اُتخذ عددًا من التوصيات حيالها للتنسيق مع الأمانة والعمل على معالجتها خلال الفترة القادمة، كما استمع المجلس إلى عرض عضو المجلس وممثل الدائرة الثانية الأستاذ إبراهيم العنزي عن الجولة الميدانية التي نظمها المجلس في نطاق بلدية النسيم والتي تم خلالها تدوين 23 ملاحظة ميدانية، وتمت التوصية على متابعة معالجة الملاحظات مع البلدية الفرعية والأمانة.

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وجاء هذان العرضان في جلسة المجلس الستين المنعقدة في مقره بالملز، برئاسة خالد العريدي لمناقشة عدد من الموضوعات مستجدات الشأن البلدي.

واستعرضت جواهر الصالح عضوة المجلس ولجنة التطوير والجودة، الدراسة التي قامت بها اللجنة مؤخرًا لدراسة واقع الحدائق العامة في مدينة الرياض، والمشكلات والحلول المقترحة لمعالجتها، كما تم الاتفاق على تنظيم ورشة عمل خلال الفترة القادمة لمناقشة الحلول والمقترحات مع الأمانة والجهات ذات العلاقة لتحسين واقع الحدائق العامة.

وناقش المجلس تقرير الزيارة التي نظمها لمسؤولي برنامج إجادة، حيث تم مناقشة عدد من الملاحظات الواردة من المواطنين، وتم الخروج بعدد من الحلول والتوصيات، ثم استعرض الأعضاء التقرير الثلثي الثاني لإنجاز برامج لجان المجلس في الخطة التشغيلية لعام 2019، والتي بلغت خلالها نسبة الإنجاز أكثر من 70% من نسبة الإنجاز العام للخطة التشغيلية، وتمت التوصية على استمرار العمل على تنفيذ ما لديها من برامج في الخطة التشغيلية لتحقيقها بشكل كامل بحلول نهاية العام.

ومن الموضوعات التي طرحت في أثناء الجلسة، مقترح مبادرة “عيون الأحياء”، لتفعيل الفرق التطوعية من الشباب في الأحياء باقتراح من هدى الجريسي، إضافة إلى موضوع إغلاق مردم الحائر جنوب الرياض، ومعالجة طريق الخرج – الرياض بالحائر، والتنسيق مع هيئة الاتصالات في تحسين خدمة الاتصال والإنترنت في عدد من الأحياء، إضافة إلى معالجة عدد من الملاحظات الواردة في تقارير الجولات الميدانية.