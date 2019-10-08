فيديو.. قراءة مؤثرة لماهر المعيقلي في الحرم تحت زخات المطر

2019-10-08

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

قدم إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور ماهر المعيقلي، قراءة مؤثرة خلال صلاة العشاء تحت زخات المطر اليوم الثلاثاء في الحرم المكي.

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وأدى ضيوف الرحمن صلاة العشاء في أجواء جمالية وروحانية لحظة هطول الأمطار، وخشوع بالغ تحت زخات المطر في أجمل المناظر المؤثرة روحانيًّا.

وتعامل منسوبو الرئاسة مع هطول الأمطار بتطبيق خطة طوارئ الأمطار بالمسجد الحرام للحفاظ على سلامة الأطفال وقاصدي المسجد الحرام.

وفي وقت سابق، حذّرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة المواطنين والمقيمين من التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة خلال الفترة الحالية بناءً على ما صدر من تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتساقط للبرد، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، كما تؤدي إلى جريان السيول في الأودية والشعاب، تشمل محافظات أضم، والجموم، والخرمة، والطائف، والعاصمة المقدسة، والعرضيات، والكامل، والمويه، وتربة، وخليص، وميسان.