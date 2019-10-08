وفاة طفل إثر سقوطه داخل غرفة صرف صحي في حائل

2019-10-08

متابعات الخليج 365 - حائل

توفي طفل عمره 4 سنوات إثر سقوطه داخل غرفة صرف صحي بمنزل ذويه في حائل.

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وأوضحت مديرية الدفاع المدني بمنطقة حائل، أن الدفاع المدني بمحافظة بقعاء باشر بلاغًا عن سقوط طفل 4 سنوات داخل غرفة صرف صحي بمنزل ذويه، وتم إخراجه من قبل الغواصين، ونُقل للمستشفى وتوفي لاحقًا.

وأعرب الدفاع المدني بالمنطقة عن تعازيه لذوي الطفل، سائلًا المولى أن يجعله شفيعًا لوالديه، وأن يلهمهما الصبر والسلوان.