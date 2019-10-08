شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط وافدة تُقدِّم خدمات طبية تجميلية في المنازل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني) في كمين محكم، ضبطت «صحة الرياض» بالتعاون مع الجهات الأمنية، وافدة تعمل طبيبة جلدية وتُقدِّم خدماتها في المنازل. وتفصيلاً، أوضح نائب مدير إدارة الالتزام بـ«صحة الرياض» الأخصائي أول خالد الوسيدي، أنه تم ضبط وافدة تعمل طبيبة جلدية وتقوم بحقن الفيلر والبوتكس وشد الوجه بالخيوط، وتُقدِّم هذه الخدمات في منزل المريض عند التواصل معها. وأضاف: «تم ضبطها من قِبل المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض ممثلة بإدارة الالتزام، والجهات الأمنية، بعد عمل كمين لها، وجرت إحالتها إلى النيابة العامة تمهيداً لتقديمها للقضاء».

في كمين محكم، ضبطت «صحة الرياض» بالتعاون مع الجهات الأمنية، وافدة تعمل طبيبة جلدية وتُقدِّم خدماتها في المنازل. وتفصيلاً، أوضح نائب مدير إدارة الالتزام بـ«صحة الرياض» الأخصائي أول خالد الوسيدي، أنه تم ضبط وافدة تعمل طبيبة جلدية وتقوم بحقن الفيلر والبوتكس وشد الوجه بالخيوط، وتُقدِّم هذه الخدمات في منزل المريض عند التواصل معها. وأضاف: «تم ضبطها من قِبل المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض ممثلة بإدارة الالتزام، والجهات الأمنية، بعد عمل كمين لها، وجرت إحالتها إلى النيابة العامة تمهيداً لتقديمها للقضاء».

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