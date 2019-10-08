شكرا لقرائتكم خبر عن تبوك: لجنة ثُلاثية لرفع مستوى سلامة الطرق والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نادر العنزي (تبوك)

التقت لجنة مُشكَّلة من المجلس البلدي لأمانة منطقة تبوك، بمُمثلي الأمانة والمرور في مقر أمانة المجلس البلدي، لمناقشة الآلية المُقترحة من المجلس البلدي بشأن الصعوبات التي تُمثِّل خطورة، وتُعيق عملية السير في الطرق بمدينة تبوك، واقتراح الحلول المُناسبة، والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ اللازم.

وشارك في اللقاء من المجلس البلدي نائب رئيس المجلس خالد البلوي، وعضوا المجلس موسى الحربي، وعبدالله محمد العطوي.

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فيما شارك من الأمانة مُدير إدارة التخطيط العُمراني المُهندس يوسف العطوي، والمُهندس عبدالرحمن الشريف من إدارة التخطيط العُمراني، إضافة إلى رئيس شُعبة السلامة بمرور منطقة تبوك الرائد خالد الرشيد.

وخرج المجتمعون بعدد من التوصيات والحلول العاجلة للارتقاء بمستوى السلامة المرورية في طرق مدينة تبوك.

وكان المجلس البلدي لأمانة منطقة تبوك قد قرر في اجتماعه الـ٥٠، تشكيل لجنة للسلامة المرورية من المجلس البلدي لرصد التقاطعات ومخارج ومداخل بعض الطرق التي تُشكِّل خطراً على السلامة المرورية داخل المدينة.