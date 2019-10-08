، السعودية تدين وتستنكر التفجير الذي استهدف حافلة لقوات الأمن بأفغانستان ،

محمد بن مسعود - الدمام - أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى

عبّر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للتفجير الذي استهدف حافلة لقوات الأمن في مدينة جلال أباد شرق أفغانستان، وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وقدم المصدر العزاء والمواساة لذوي الضحايا، وللحكومة، والشعب الأفغاني الشقيق، مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل، مجددًا التشديد على وقوف السعودية وتضامنها مع جمهورية أفغانستان الإسلامية الشقيقة ضد الإرهاب والتطرف.