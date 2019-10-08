، أمطار على جدة.. و911 يحذِّر ويدعو للابتعاد عن الأودية ،

محمد بن مسعود - الدمام - تشهد أجزاء متفرقة من محافظة جدة في هذه الأثناء هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة.

المركز الوطني للعمليات الأمنية 911 دعا إلى أخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.