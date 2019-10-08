، "البطشان": لا يوجد مشروع متعثر بعسير.. وهناك خطة لمشروعات التنمية الزراعية ،

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أكد وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور حمد البطشان أن منطقة عسير حالياً لا يوجد بها أي مشروع متعثر وهناك خطة لاستكمال مشروعات التنمية الريفية الزراعية المستدامة بالمنطقة وفئاته المستهدفة.
وتفصيلاً، جاء ذلك خلال اللقاء الثاني لمتابعة خطة استكمال بعض المشروعات الأساسية في عسير، حيث استعرض منجزات قطاع الزراعة في منطقة عسير للعام الميلادي الحالي والمتوقع إنجازها قبل العام 2020م، منوهاً إلى مقومات المنطقة الزراعية بما تمتلكه من عناصر ومناخ متنوع.
وأكد الدكتور "البطشان" أن المنطقة استحوذت على ٣٠٪ من المسجلين في برنامج التنمية الزراعية الريفية؛ وذلك بجهود إمارة عسير وفرع الإمارة بالمنطقة، مشيراً إلى أن أول امرأة سعودية مستثمرة في الاستزراع السمكي هي من منطقة عسير.
وحضر اللقاء مديرو الجهات الحكومية بالمنطقة ووكلاء المحافظات وأعضاء من المجالس المحلية والبلدية بالمنطقة، ومهتمون من أعضاء اللجان الفاعلة والناشطين البيئيين وأكاديميين ورجال أعمال، وعدد من المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات؛ وأسر وأقارب متوفين في حوادث مرورية على طرق عسير الحالية وعدد من المقاولين الملتزمين في مشاريعهم بمعايير الجودة.
08 أكتوبر 2019 - 9 صفر 1441 09:15 PM
أكد أن أول مستثمرة في الاستزراع السمكي من بنات المنطقة
أكد وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور حمد البطشان أن منطقة عسير حالياً لا يوجد بها أي مشروع متعثر وهناك خطة لاستكمال مشروعات التنمية الريفية الزراعية المستدامة بالمنطقة وفئاته المستهدفة.
وتفصيلاً، جاء ذلك خلال اللقاء الثاني لمتابعة خطة استكمال بعض المشروعات الأساسية في عسير، حيث استعرض منجزات قطاع الزراعة في منطقة عسير للعام الميلادي الحالي والمتوقع إنجازها قبل العام 2020م، منوهاً إلى مقومات المنطقة الزراعية بما تمتلكه من عناصر ومناخ متنوع.
وأكد الدكتور "البطشان" أن المنطقة استحوذت على ٣٠٪ من المسجلين في برنامج التنمية الزراعية الريفية؛ وذلك بجهود إمارة عسير وفرع الإمارة بالمنطقة، مشيراً إلى أن أول امرأة سعودية مستثمرة في الاستزراع السمكي هي من منطقة عسير.
وحضر اللقاء مديرو الجهات الحكومية بالمنطقة ووكلاء المحافظات وأعضاء من المجالس المحلية والبلدية بالمنطقة، ومهتمون من أعضاء اللجان الفاعلة والناشطين البيئيين وأكاديميين ورجال أعمال، وعدد من المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات؛ وأسر وأقارب متوفين في حوادث مرورية على طرق عسير الحالية وعدد من المقاولين الملتزمين في مشاريعهم بمعايير الجودة.
، "البطشان": لا يوجد مشروع متعثر بعسير.. وهناك خطة لمشروعات التنمية الزراعية ،
المصدر : الخليج 365
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