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مراقبون يحللون مشهد الانتخابات التشريعية في تونس

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت عبير البير، ممثلة عن ائتلاف شركاء من أجل نزاهة الانتخابات: "الشباب عزفوا عن المشاركة في الانتخابات التشريعية".

وقال منذر حمدي، عضو اللجنة الإعلامية بجمعية شباب بلا حدود: "الناخبون لم يقتنعوا بالمرشحين في الانتخابات".

وقالت آمنة بتاري، عضوة بشبكة مراقبون: "أكثر التجاوزات تمثلت في مواصلة الدعاية أمام اللجان".

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