القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت عبير البير، ممثلة عن ائتلاف شركاء من أجل نزاهة الانتخابات: "الشباب عزفوا عن المشاركة في الانتخابات التشريعية".
وقال منذر حمدي، عضو اللجنة الإعلامية بجمعية شباب بلا حدود: "الناخبون لم يقتنعوا بالمرشحين في الانتخابات".
وقالت آمنة بتاري، عضوة بشبكة مراقبون: "أكثر التجاوزات تمثلت في مواصلة الدعاية أمام اللجان".
كانت هذه تفاصيل خبر مراقبون يحللون مشهد الانتخابات التشريعية في تونس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.