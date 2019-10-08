مراقبون يحللون مشهد الانتخابات التشريعية في تونس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت عبير البير، ممثلة عن ائتلاف شركاء من أجل نزاهة الانتخابات: "الشباب عزفوا عن المشاركة في الانتخابات التشريعية".

وقال منذر حمدي، عضو اللجنة الإعلامية بجمعية شباب بلا حدود: "الناخبون لم يقتنعوا بالمرشحين في الانتخابات".

وقالت آمنة بتاري، عضوة بشبكة مراقبون: "أكثر التجاوزات تمثلت في مواصلة الدعاية أمام اللجان".