"الإعادة" تحسم أزمة الزمالك وجينيراسيون بدوري أبطال أفريقيا

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" إعادة مباراة الزمالك المصري وجينيراسيون فوت بطل السنغال، في إياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا بمدينة القاهرة، من أجل حسم هوية المتأهل لدور المجموعات بالبطولة.

ووفقا لمصادر "العين الرياضية"، فإن لجنة المسابقات بالكاف قررت في اجتماعها، الثلاثاء، داخل مقر الاتحاد الأفريقي إعادة المباراة، وأبلغت النادي المصري بالقرار، على أن يتم تحديد موعد اللقاء في وقت لاحق بالاتفاق بين مسؤولي الناديين والجهات الأمنية بمصر.

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وكانت مواجهة الزمالك وجينيراسيون، التي كان مقررا إقامتها يوم السبت 28 سبتمبر/أيلول الماضي، في إياب دور الـ32 لدوري الأبطال، شهدت أزمة كبيرة أدت إلى عدم إقامتها، بعدما رفض الفريق السنغالي خوض المباراة، اعتراضاً منه على نقلها من ملعب بتروسبورت بالقاهرة إلى برج العرب بالإسكندرية، بجانب تأجيلها لمدة 24 ساعة لتقام الأحد، رغم تلقيه خطابا بالتأجيل من الكاف.

وأوضح الكاف، في خطابه، أن سبب التأجيل تلقيه خطابا أمنيا من الجانب المصري برفض إقامة مباريات بحضور جماهيري في القاهرة، لكن النادي السنغالي رفض التأجيل وتمسك بخوض المباراة في موعدها ومكانها الأصلي، ما وضع الكاف في مأزق، ليحضر الزمالك بمفرده في برج العرب يوم المباراة، ويعلن الحكم إنهاء المواجهة بعد 20 دقيقة بحسب اللوائح لعدم حضور المنافس.

ورغم ذلك أصدر الاتحاد الأفريقي بياناً بعدها، أكد فيه أنه سيدرس موقف المباراة مجددا من جميع الجوانب، قبل أن يتخذ القرار النهائي بشأنها، لافتاً في الوقت نفسه إلى إقامة أكثر من مباراة بالدوري المصري في القاهرة خلال الفترة نفسها دون وجود موانع، وهو ما برره الاتحاد المصري بالموافقات الأمنية، وإصرار "الكاف" على حضور الجمهور مباريات مسابقاته، بخلاف المباريات المحلية المصرية التي تقام بدون جمهور.

ومن المقرر أن يعلن الاتحاد الأفريقي عن كل التفاصيل الخاصة بمباراة الزمالك وجينيراسيون فوت وتحديد الموعد المناسب في حال اتخاذ القرار الرسمي بإعادة اللقاء.