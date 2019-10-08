ليفربول يصرف النظر عن زياش من أجل موهبة ريال مدريد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت تقارير صحفية عن أن نادي ليفربول الإنجليزي صرف النظر عن التعاقد مع المغربي حكيم زياش جناح أياكس أمستردام الهولندي، من أجل التعاقد مع النرويجي مارتين أوديجارد لاعب ريال مدريد الإسباني والمعار لريال سوسيداد الإسباني لمدة موسمين حتى صيف عام 2021.

وذكر موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي أن الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول قرر صرف النظر عن التعاقد مع حكيم زياش، ويرغب في التعاقد مع مارتين أوديجارد خلال الفترة المقبلة.

ويرتبط زياش (26 عاما) بعقد مع أياكس حتى صيف عام 2022، وقد تألق مع الفريق الهولندي بالموسم المنقضي في 49 مباراة كل البطولات وسجل 21 هدفا وصنع 24.

وأشارت الصحيفة إلى أن رغبة ليفربول في التعاقد مع زياش انتهت بعد قيام أياكس بنزع الشرط الجزائي في عقد الدولي المغربي والبالغ 30 مليون يورو، وطلب 75 مليون يورو مقابل انتقاله لأي ناد وهو ما تسبب في صرف النظر من إدارة الريدز حول إتمام الصفقة.





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وأشارت الصحيفة إلى أن ليفربول وضع أوديجارد كهدف للتعاقد معه في الفترة المقبلة، لتعويض رحيل البرازيلي فيليبي كوتينيو إلى برشلونة الإسباني في يناير/كانون الثاني عام 2018، حيث إن الليفر يفتقد إلى صانع الألعاب الذي يقوم بخلق الفرص التهديفية لزملائه، معتمدا فقط على الثلاثي الهجومي محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو في تبادل الأدوار بينهما بهذا الشأن.

وتابعت "كالتشيو ميركاتو" أن ليفربول يريد تدعيم صفوفه بضم أوديجارد، خاصة مع اقتراب رحيل أدم لالانا لاعب الفريق عقب نهاية عقده في الصيف المقبل.

ووفقا للصحيفة، فإن ليفربول تلقى موافقة من ريال مدريد على بيع أوديجار في يناير/كانون الثاني المقبل أو الصيف المقبل، لأن فلورنتينو بيرز رئيس النادي الملكي يرى أنه الوقت المناسب لبيع اللاعب النرويجي والاستفادة من بيعه مقابل 50 مليون يورو.

وشارك أوديجارد (20 عاما) في 8 مباريات مع ريال سوسيداد بالدوري الإسباني في الموسم الجاري، وسجل هدفين وصنع مثلهما.