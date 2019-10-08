إصابة ليست خطيرة.. فان ديك يؤكد جاهزية صلاح لمواجهة يونايتد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد الهولندي فيرجيل فان ديك، مدافع ليفربول الإنجليزي، ثقته في قدرة زميله بالفريق محمد صلاح على المشاركة في المباراة المقبلة للفريق ضد مانشستر يونايتد في كلاسيكو الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتعرّض صلاح لإصابة قوية في الكاحل خلال مواجهة ليستر سيتي، بالجولة الـ8 من المسابقة، وسط شكوك حول إمكانية لحاقه بمواجهة يونايتد في الجولة الـ9 يوم 20 أكتوبر الجاري.

فان ديك قال في تصريحات لشبكة "سكاي سبورت" إنجلترا: "إصابة صلاح ليست سيئة للغاية، كما أنه لا يزال لديه الوقت للتعافي قبل المباراة المقبلة".

وأضاف: "الشيء الجيد أن صلاح في راحة خلال الوقت الحالي وقادر على التعافي، لست قلقا من إمكانية مشاركته أمام يونايتد، سيكون جاهزا للمباراة".

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وكانت إصابة صلاح قد شغلت الرأي العام الرياضي في إنجلترا، بعد التصريحات التي أدلى بها يورجن كلوب مدرب ليفربول، والتي وجه فيها نقدا لاذعا لحمزة تشودري لاعب ليستر سيتي الذي تسبب في إصابة نجم منتخب مصر.

وصرح كلوب بعد المباراة: "لا يمكن قبول مثل هذا النوع من التدخلات، حصل تشودري على بطاقة صفراء فقط بعد هذا التدخل، وصلاح خرج من المباراة مصابا، لا أفهم ما فعله، كانت الكرة بعيدة عنه، وتدخله كان خطيرا مثل الجحيم".

يذكر أن صحيفة "ميرور" البريطانية أكدت أن الأشعة التي تعرض لها محمد صلاح أثبتت أن الإصابة ليست خطيرة، وأشارت إلى أنه يعاني من التواء في أربطة الكاحل وسيعود للتدريبات قبل مواجهة يونايتد.