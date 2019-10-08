4 خطوات لإصدار التأشيرة السياحية تثير إعجاب زوار جيتكس⁩

2019-10-08

متابعات الخليج 365 - الرياض

استعرضت الجوازات السعودية جهاز إصدار التأشيرة السياحية، ضمن الخدمات المقدمة من المديرية لزوار جناح وزارة الداخلية في معرض جيتكس 2019 المقام في الإمارات.

وضمن خدمات جهاز إصدار التأشيرة، قراءة جواز السفر وأخذ المعلومات كاملة من السائح، وثانيًا رفع الخصائص الحيوية له، وثالثًا استيفاء الرسوم، ومن ثم إصدار التأشيرة ليحصل السائح على تأشيرة سياحة للزيارة لمدة 3 أشهر صالحة لمدة سنة.

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كما تم إنشاء خدمة أخرى وهي على الأجهزة الذكية اللوحية، وتقوم بنفس دور جهاز إصدار التأشيرة السياحية ويتولى موظف الجوازات عبرها إنهاء جميع الإجراءات.

وأثارت خدمات الجوازات إعجاب وتفاعل زوار معرض جيتكس، مشيدين بجهود المملكة في خدمة السياح بعد إطلاق التأشيرة السياحية.

ويعتبر جيتكس الذي ينعقد خلال الفترة من 6- 10 أكتوبر في دبي بمشاركة المملكة، أكبر معرض سنوي للتكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا، ويمثل فرصة جيدة للشركات على مدار أسبوع كامل لاستعراض إبداعاتها الجديدة.