وظائف إدارية شاغرة لدى جامعة الملك سعود الصحية

2019-10-08

متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد

أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال، من حمَلة درجة البكالوريوس في تخصصات: (الإحصاء، أو الرياضيات)، أو المجالات ذات الصلة؛ وذلك للعمل بمقر الجامعة الرئيسي في مدينة الرياض.

وبيّنت الجامعة أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– إحصائي أول.

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– إحصائي ثانٍ.

– مدير الإحصاء والتخطيط.

وأوضحت الجامعة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من اليوم الثلاثاء 9 صفر 1441هـ؛ والتقديم مستمر حتى يوم الاثنين الموافق 22 صفر 1441هـ.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).