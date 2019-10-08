شكرا لقرائتكم خبر عن "الجزائية المتخصصة" تعلن موعداً بديلاً للنظر في الدعوى المقامة ضد المتهم عيضة الحارثي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أعلنت المحكمة الجزائية المتخصصة أنه نظراً لتغيب المتهم عيضة بن رداد بن عيضة الحارثي سعودي الجنسية يحمل الهوية الوطنية رقم (1002556338) عن حضور جلسة المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه بتاريخ 19 / 11 / 1434هـ، وتاريخ 25 / 12 / 1434هـ، وتاريخ 27 / 12 / 1440هـ، وعدم تمكّن الجهات المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثقة لديها، فقد جرى تحديد موعدٍ بديلٍ للنظر في الدعوى، وذلك يوم الأربعاء الموافق 24 / 2 / 1441هـ الساعة (التاسعة والنصف).

وتأمل المحكمة من المدعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد، وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابياً وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة السابعة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية، والمادة (25) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله.