عقوبات للمتحايلين على تسجيل عاملي القطاع الخاص بالتأمينات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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توعدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أصحاب العمل المتحايلين والمتهربين من تسجيل العاملين السعوديين بالقطاع الخاص في نظام التأمينات بتطبيق العقوبات النظامية، وذلك على خلفية حملات تفتيشية كشفت وجود عاملين غير مسجلين في النظام.
وأوضحت المؤسسة أنه التزاما بأحكام نظام التأمينات الاجتماعية ولوائحه التنفيذية، وحفظا لحقوق المشتركين، فإن المؤسسة ستسجل كل عامل يثبت لديها عمله لدى أي من منشآت القطاع الخاص، سواء من خلال ما يتبين لمفتشي المؤسسة أو من خلال ما يتبين من المعلومات التي ترد المؤسسة من الجهات الحكومية الأخرى المعنية بسوق العمل، دون إخلال بتطبيق العقوبات النظامية المترتبة على عدم التزام أصحاب العمل بتسجيل العمال.
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