الفيصل يؤكد دور هيئة كبار العلماء في إبراز نهج المملكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، خلال استقباله في ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة أمس، أمين عام هيئة كبار العلماء عضو المجلس الأعلى للقضاء الدكتور فهد الماجد، الدور الكبير لهيئة كبار العلماء في إبراز نهج المملكة القائم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وجهودها في إبراز رسالة الإسلام السمحة وأنه دين وسطية واعتدال، سائلا الله التوفيق للجميع لما فيه مصلحة الوطن والأمة الإسلامية.

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من جهة ثانية، يدشن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية اليوم، حلقة نقاش الحج في موسمها الرابع التي تأتي استعدادا لموسم حج العام الحالي 1441هـ، وذلك بفندق هيلتون جدة.

وأوضح وكيل إمارة منطقة مكة الدكتور هشام الفالح أن عقد حلقة النقاش يأتي بناء على توصية لجنة الحج المركزية في اجتماعها الذي تم عقب انتهاء موسم حج العام الماضي 1440 هـ مباشرة، مبينا أنها تأتي بالشراكة بين إمارة المنطقة، ووزارة الحج والعمرة، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، وتستقطب نحو 200 خبير محلي متخصص في مجال شؤون الحج، يمثلون 50 جهة حكومية وأهلية لها علاقة بالحج، حيث سيعكف المشاركون خلال جلسات النقاش على دراسة ومناقشة عديد من الموضوعات والقضايا المتصلة بشؤون الحج والحجاج.

وبين أن الحلقة تهدف بشكل أساسي إلى تعزيز الإيجابيات، ومناقشة ودراسة أهم الملاحظات المرصودة خلال موسم حج العام الماضي والتي تم الانتهاء منها أخيرا، وذلك بهدف وضع الحلول المناسبة لها.