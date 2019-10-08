إزالة تعديات على 20 ألف م2 في الجوف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - سكاكا

أزالت أمانة منطقة الجوف ممثلة في الإدارة العامة للأراضي والممتلكات أمس تعديات على أراض حكومية بيضاء شمال مدينة سكاكا بمساحة 20.000 م2، بعد التأكد من عدم ملكيتها للمعتدي وإنذاره لإخلاء الموقع ولم يستجب لذلك.

وأوضحت الأمانة أن الإدارة العامة للتعديات رصدت إحداثات وتعديات مختلفة تمثلت في زراعة نخيل وخزان مياه وشبوك وعقوم ترابية وغيرها من أشكال التعدي غير النظامية، وباشرت الآليات بإزالة التعديات بمشاركة لجان التعديات بالمنطقة بمساندة قوة أمنية.

وحذرت الأمانة من أنها تتعامل بشكل صارم مع مثل هذه الحالات وتطبيق الأنظمة المنصوص عليها بحق المعتدي، وذلك للحد من الانتشار العشوائي لهذه الظاهرة، كما تتابع المواقع التي أزيلت من خلال فرقها الرقابية.